Coronavirus: 280 nuovi contagi in Italia, 194 sono in Lombardia

Sono 280 i nuovi casi di coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore, 194 dei quali in Lombardia. Il totale dei casi sale così a 235.278. I guariti sono 166.584 (+747), i decessi 33.964 (+65). I pazienti in terapia intensiva scendono a 283, 4 meno di ieri. Le Regioni in cui si contano zero nuovi contagi sono 7: Abruzzo, Umbria, Sardegna, Valle d'Aosta, Calabria, Molise e Basilicata.