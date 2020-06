Coronavirus, 262 nuovi contagi e altri 49 morti in Italia: sette Regioni ad aumento zero

Sono 262 i nuovi contagi di coronavirus in Italia, in lieve aumento rispetto ai 251 di venerdì. Il 63% dei nuovi casi (165) è stato rilevato in Lombardia , dove si attesta sull'1,8% il rapporto coi tamponi giornalieri. Le vittime a livello nazionale sono 49 , 23 delle quali in Lombardia. Per la prima volta nessun decesso in Toscana . Sono sette le Regioni ad aumento zero : Marche, Campania, Sicilia, Trentino Alto Adige, Umbria, Molise e Basilicata.

Secondo i dati della Protezione civile, sono stati superati i tre milioni di casi testati con il tampone per il coronavirus: 3.017.169 ad oggi.

Sono invece undici le Regioni italiane che non fanno registrare nuove vittime nelle ultime 24 ore. Si tratta di Marche, Toscana, Campania, Sicilia, Abruzzo, Sardegna, Valle d'Aosta, Calabria, Molise, Basilicata e Trentino-Alto Adige.

Scendono ancora i ricoveri in terapia intensiva: sono 152 i pazienti ricoverati nei reparti di rianimazione, nove meno rispetto a venerdì. In Lombardia sono 54, sei in meno. I malati ricoverati con sintomi sono invece 2.474, con un calo di 158, mentre quelli in isolamento domiciliare sono 18.586, con un calo di 164.

Sono saliti a 182.453 i guariti e i dimessi su tutto il territorio nazionale, con un incremento di 546 rispetto a venerdì. Ammontano invece a 21.212 i malati di coronavirus, 331 meno di venerdì, quando il calo degli attualmente positivi era stato di 1.558.

In Lombardia raggiungono quota 92.840 i contagiati dall'inizio della pandemia. Sono invece in calo sia i ricoveri in terapia intensiva (-6, 54 in totale) che negli altri reparti, (-136, 1.401 in totale). I decessi totali sono 16.557.