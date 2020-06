Coronavirus, 24 morti in un giorno: nuovo minimo da inizio epidemia | Sedici Regioni registrano zero vittime

E' una domenica da bollino "rosso" sulle spiagge libere della provincia di Genova quella che inaugura l'estate, la prima in cui si accede ai lidi soltanto tramite prenotazione sull'app "Spiaggiati", in ossequio alle regole di distanziamento sociale che prevedono ingressi contingentati. In provincia di Genova quattordici spiagge libere su 24 nel primo pomeriggio erano "full booked", senza alcun posto libero, e quindi indicate nella app con il bollino rosso; quattro quelle marchiate di giallo, quindi con pochi posti ancora disponibili, sei quelle verdi vale a dire con ampia disponibilità di posti. I tratti più ambiti sono stati presi d'assalto e molte famiglie sono state respinte dai controllori.

Mai così poche vittime - Sono 24 le vittime registrate nelle ultime 24 ore, due in meno rispetto al 15 giugno. Non erano così poche dal 2 marzo (18), quando l'epidemia aveva appena fatto capolino nel nostro Paese. In linea con gli scorsi giorni anche i nuovi casi (224) rispetto ai 40.545 tamponi effettuati. Gli attuali positivi scendono così sotto quota 21mila (20.972, 240 in meno rispetto a sabato) in virtù dei 440 guariti. Continuano a calare anche le terapie intensive: 4 in meno, per un totale di 148. Tra i 224 contagi di domenica il primato spetta sempre alla Lombardia, con 123 casi (il 57%) e 13 decessi. Buone notizie sul fronte ricoveri, ancora in calo: in terapia intensiva ci sono 53 pazienti (1 in meno di sabato), 1260 nei reparti di degenza (141 in meno).

Sono 16 le Regioni a zero vittime - In 16 Regioni non ci registrano vittime. Quelle che contano oggi le vittime sono Lombardia (13), Piemonte (6), Emilia Romagna (1) e Liguria (4). Con la pandemia in flessione costante in Italia l'attenzione si concentra sulle regioni ancora "attive" (oltre alla Lombardia anche il Piemonte e la Liguria, parzialmente il Lazio).

Il "rischio estate" - A preoccupare esperti e istituzioni sono le immagini di questo weekend, tra spiagge prese d'assalto e locali della movida sempre più frequentati, in contrasto con le norme di distanziamento sociale. Anche l'utilizzo della mascherina, che resta obbligatorio in determinate situazioni soprattutto al chiuso e in presenza di assembramenti, sembra esser scemato negli ultimi giorni. Il dibattito sulla forza del virus in piena estate, tra il timore di nuovi possibili focolai e la voglia di tornare alla normalità, resta d'attualità anche in virtù delle nuove linee guida dell'Oms. "Gli assembramenti annientano tutto", ammonisce il ministro degli Affari regionali Francesco Boccia.

Fase 3, tutto esaurito sulla spiaggia di Capocotta | Senza mascherine né distanziamento Ansa 1 di 13 Ansa 13 di 13 Ansa 13 di 13 Ansa 13 di 13 Ansa 13 di 13 Ansa 13 di 13 Ansa 13 di 13 Ansa 13 di 13 Ansa 13 di 13 Ansa 11 di 13 Ansa 12 di 13 Ansa 13 di 13 Ansa 13 di 13 leggi dopo slideshow ingrandisci Tutti al mare nel primo weekend d'estate. Affollata la spiaggia di Capocotta sul litorale romano. Il distanziamento sociale non viene rispettato e neppure le mascherine sono tra gli oggetti esibiti dai bagnanti.

A Roma sono stati chiusi tre locali per la presenza massiccia di persone all'esterno che aspettavano di entrare, creando assembramenti ed impedendo di fatto l'osservanza delle regole anti-coronavirus. Multe per la movida anche a Bari, quasi 200 nelle aree più affollate. In Liguria assalto alle spiagge libere della provincia di Genova nella domenica che inaugura l'estate, pur con l'uso di App per le prenotazioni. Se le abitudini da bella stagione (e da sollievo dopo il lockdown) fanno temere possibili nuovi focolai, il dibattito infuria sulla forza del virus. Specie in Veneto, tra le regioni colpite prima e che meglio hanno fronteggiato la pandemia al nord. Per il professor Andrea Crisanti "sono solo chiacchiere" i risultati di una ricerca sui tamponi che indica un "indebolimento" del coronavirus.

Paura in Germania, indice R0 schizza a 2,88 - Ma il subdolo Covid-19 è sempre pronto a tornare alla ribalta. E' quanto ci insegnano le notizie che arrivano dalla Germania dove l'indice R0 in quattro giorni è passato da 1,79 a 2,88, stando all'Istituto Robert Koch. La Germania è alle prese con un allarmante focolaio in Nordreno-Vestfalia legato al mattatoio Toennies, che ha fatto registrare oltre mille contagi.