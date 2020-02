Coronavirus, 214 i casi confermati in Italia: 167 in Lombardia

In attesa del bollettino diramato dal capo della protezione civile, Angelo Borrelli, il presidente della Lombardia, Attilio Fontana, ha reso noto che i casi di coronavirus nella Regione sono 167. Sommati ai 27 del Veneto (due nuovi casi annunciati questa mattina), i 16 dell'Emilia Romagna (sette registrati oggi), tre in Piemonte e uno nel Lazio (due persone sono guarite) si ha un totale di 214 casi confermati in Italia.

