Coronavirus, 2 milioni e 700mila gli italiani vaccinati con due dosi

Ansa

Le dosi di vaccino anti-Covid somministrate in Italia sono al momento 8.506.277, secondo il report nazionale sul sito del ministero della Salute. Il totale delle persone vaccinate con entrambe le dosi ammonta a 2.706.381. Per quanto riguarda le inoculazioni per sesso, sono stati coinvolti 5.118.816 donne e 3.387.461 uomini.