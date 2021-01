Coronavirus, 15.204 nuovi casi con 293.770 tamponi e 467 morti

Sono 15.204 i nuovi casi di coronavirus registrati in Italia nelle ultime 24 ore. I decessi dovuti al Covid sono stati 467 morti (ieri erano stati 541). I tamponi effettuati sono stati 293.770. In calo il numero dei ricoveri, anche nelle terapie intensive (-20 rispetto a martedì). Il tasso di positività è al 5,1.

Calano terapie intensive e ricoveri - I ricoveri in terapia intensiva per il Covid-19 sono in calo di 20 unita' nel saldo tra entrate e uscite rispetto a ieri, secondo i dati del ministero della Salute. Gli ingressi giornalieri sono 115. In totale in rianimazione ci sono 2.352 persone. Nei reparti ordinari sono invece ricoverati 21.161 pazienti, in calo di 194 unità rispetto a ieri.

Roma, all'aeroporto Fiumicino arrivano i cani anti-Covid Ansa 1 di 6 Ansa 2 di 6 Ansa 3 di 6 Ansa 4 di 6 Ansa 5 di 6 Ansa 6 di 6 leggi dopo slideshow ingrandisci Con lo stratagemma del gioco con una pallina, che ne rappresenta "il premio" da conquistare, sono stati istruiti a fiutare il Covid 19. Sono i primi cani anti-Covid del Gruppo di sicurezza e vigilanza "Italpol" che all'area arrivi del Terminal 3 dell'aeroporto di Fiumicino ha compiuto una esercitazione "dimostrativa" che non ha coinvolto passeggeri ma personale Italpol che si è prestato come soggetti da identificare, per far vedere come siano capaci di individuare, grazie ad un addestramento durato 6-8 settimane, un possibile contagio, anche prima della comparsa dei sintomi.

Boom di tamponi: 293.770 in 24 ore - Boom di tamponi nelle ultime 24 ore in Italia. Sono 293.770 i test molecolari e antigenici analizzati, in aumento rispetto ai 257.034 tamponi di ieri. Lo rivela il bollettino del ministero della Salute.