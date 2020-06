Coronavirus, 142 nuovi contagi e altri 23 morti in Italia: la Camera approva il decreto sui test seriologici

In Italia si sono registrati 142 nuovi contagi, 62 dei quali in Lombardia, e 23 vittime di coronavirus (4 in Lombardia) rispetto a lunedì. Lo ha riferito la Protezione civile, secondo cui sono guariti altri 1.052 pazienti. In aumento i tamponi effettuati: 48.273 in un giorno. Intanto la Camera ha approvato il decreto che autorizza uno screening di massa attraverso test sierologici per scoprire quanti hanno contratto il virus pur risultando asintomatici.