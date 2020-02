Coronavirus, 11 ricoverati: 5 attendono il risultato del test

Undici pazienti sono ancora ricoverati allo Spallanzani, a Roma, mentre sono in atto per loro gli accertamenti sull'eventuale contagio da coronavirus. Secondo il bollettino medico cinque, sottoposti al test, "sono in attesa dell'esito. Tre, risultati negativi, rimangono comunque ricoverati per altri motivi clinici e tre sono confermati". I tre positivi sono la coppia cinese e il giovane proveniente dalla Cecchignola.