Coronavirus: 1.616 nuovi casi con quasi 100mila tamponi, 10 morti

Nuovo rialzo dei contagi da coronavirus . Nelle ultime 24 ore i casi di positività registrati sono stati 1.616 su 98.880 tamponi effettuati. Crescono anche le terapie intensive, con 11 ricoveri in più rispetto a giovedì. Le nuove persone decedute a causa del Covid-19 sono 10, per un totale di 35.597.

E' stato inaugurato a Roma, presso l'aeroporto di Fiumicino, il più grande drive-in d'Italia per eseguire i tamponi rapidi per individuare i casi di Covid-19. E' attrezzato con sei check-point sanitari per il prelievo dei campioni e può accogliere fino a 130 autovetture. Il risultato dei test viene comunicato tramite sms in meno di mezz'ora.

La Regione con il maggior numero giornaliero di casi è la Lombardia (257), seguono Veneto (173), Emilia-Romagna (152), Lazio (148) e Toscana (147). Non si segnalano Regioni senza contagi nelle ultime 24 ore. Attualmente in tutta Italia ci sono 175 pazienti in terapia intensiva mentre i ricoveri negli altri reparti Covid sono 1.849 (+13 rispetto a ieri). I guariti sono complessivamente 212.432, 547 in più nelle ultime 24 ore.

In Lombardia 257 contagi Resta la Lombardia la Regione con più casi (257) nelle ultime 24 ore di cui 33 "debolmente positivi" e 12 a seguito di test sierologico. I tamponi effettuati sono stati 17.986. Torna in calo il numero dei ricoverati sia in terapia intensiva: 27 (-3) sia in reparto 246 (-10). Sono 4 i decessi in Regione per un totale complessivo di 16.896. A Milano e provincia sono 78 i nuovi positivi di cui 42 nella sola città.