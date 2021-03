Corona, l'avvocato: "Si è ferito ancora, sono molto preoccupato"

Blitztv.it

Fabrizio Corona "si è ferito anche stanotte, si è piantato una penna biro in un braccio e va avanti con lo sciopero della fame. Non si fermerà e io sono molto preoccupato". Lo ha spiegato l'avvocato Ivano Chiesa, parlando delle condizioni del suo assistito. L'ex agente fotografico è ricoverato da quattro giorni presso l'ospedale Niguarda di Milano, dopo aver compiuto gesti autolesionistici una volta appreso di dover tornare in carcere.