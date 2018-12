Corinaldo, torna libero il 17enne sospettato di aver spruzzato spray

E' stato rimesso in libertà il 17enne sospettato di avere usato lo spray urticante che avrebbe provocato il fuggi fuggi e poi la calca all'uscita della discoteca "Lanterna azzurra" di Corinaldo (Ancona), in cui sono morte sei persone. Il gip del Tribunale minorile di Ancona ha rimesso in libertà il ragazzo perché non c'erano i presupposti per la custodia cautelare ma ha convalidato l'arresto per una vicenda di droga.