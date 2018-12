Corinaldo, la difesa del giovane indagato: "Non era nella discoteca"

Il 17enne sospettato di avere usato lo spray urticante che scatenò una fuga in massa dalla discoteca Lanterna Azzurra di Corinaldo, in cui morirono sei persone, è "completamente estraneo ai fatti" perché quella sera "non era presente" nel locale. Lo hanno detto i suoi legali, riferendo i primi risultati delle indagini difensive. L'adolescente, indagato per omicidio preterintenzionale, lesioni dolose e colpose, era stato riconosciuto da alcuni testimoni.