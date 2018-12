Corinaldo, il sindaco: “Carte in regola per l’apertura. Controlli interni spettano ai gestori”

“Quando ho autorizzato l’apertura del locale ho verificato i requisiti e le carte erano in regola”: è così che risponde il sindaco di Corinaldo (An) Matteo Principi alle accuse che gli sono state rivolte. “Mi sono avvalso di consulenze tecniche e sanitarie esterne al comune, come fanno molti sindaci”, ha inoltre spiegato.



Dopo aver dichiarato di sentire la “responsabilità morale” della tragedia della Lanterna Azzurra, ai microfoni di “Quarta Repubblica” Principi ci tiene a precisare: “Per quanto riguarda la gestione, invece, non è compito del sindaco: il funzionamento del locale è competenza di chi apre e chi gestisce la struttura”. Il primo cittadino, poi, chiosa con un appello al governo, affinché “reinvesta sulla cultura, sui teatri”, come antidoto per la ‘perdizione’ di certi locali.