Corinaldo, finta raccolta fondi sui social per uno dei ragazzi morti. La famiglia di Daniele: "Segnalate quella pagina"

Non c'è pace per le vittime della Lanterna Azzurra di Corinaldo. Dopo i meme e gli insulti social, ora arriva anche una raccolta fondi su Instagram. Pochi giorni fa, è apparso un profilo con il nome "danielepongetti_raccoltafondi" in cui si chiede di "donare qualcosina al povero ragazzo. Il ricavato andrà al suo migliore amico che lo darà alla famiglia di Daniele". Sotto questo invito, il link ad un conto Paypal. La famiglia però smentisce tutto: "Noi non c'entriamo".