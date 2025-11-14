Logo Tgcom24
Corato (Bari), 27enne muore travolto da camion sulla provinciale 231

14 Nov 2025 - 23:43
© ansa

© ansa

Un uomo di 27 anni, Enzo Acella, è morto dopo essere stato investito da un camion lungo la provinciale 231, nel tratto che attraversa il territorio di Corato, nel Barese. Secondo le prime informazioni, il giovane si trovava sulla carreggiata quando il mezzo pesante lo ha colpito. L'impatto è stato fatale e i soccorritori del 118 non hanno potuto fare altro che constatare il decesso. La polizia locale sta ricostruendo la dinamica dell'incidente, cercando di chiarire perché il 27enne si trovasse in mezzo alla strada al momento dell'arrivo del camion. Gli agenti stanno inoltre verificando la posizione del conducente del mezzo, che si è fermato subito per prestare aiuto. 

bari
incidente stradale