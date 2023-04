Corana (Pavia), cade da tetto: gravissimo muratore di 36 anni

A Corana, in provincia di Pavia, un muratore di 36 anni, di nazionalità marocchina, è ricoverato in gravi condizioni al Policlinico San Matteo dopo essere caduto dal tetto di un capannone da un'altezza di circa 10 metri.

L'incidente sul lavoro è avvenuto nella zona industriale. Il 36enne è in prognosi riservata, ma la sua vita non sarebbe in pericolo. La caduta sembra sia stata causata da un improvviso cedimento del tetto, sul quale era in corso un intervento di manutenzione. Sono stati avviati accertamenti da parte dei tecnici di Ats Pavia per fare luce sulle cause dell'incidente.