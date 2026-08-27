Aosta, coppia arrestata per pedo-pornografia: riprendevano il nipote minorenne

La polizia di Stato con il coordinamento della Procura di Torino, ha concluso un'indagine di contrasto alla pedo-pornografia online durata oltre 6 mesi e culminata nell'arresto di una coppia residente in provincia di Aosta. I due avrebbero coinvolto il nipote minorenne.
L'indagine
Il caso è partito in seguito di una segnalazione internazionale pervenuta al Centro nazionale per il contrasto alla pedo-pornografia online del servizio polizia postale e per la sicurezza cibernetica, ha permesso di rilevare la presenza all'interno di un account web di circa 45 file contenenti materiale pedo-pornografico sincronizzati in rete. I contenuti multimediali hanno presentato, fin da subito, caratteristiche tali da far ritenere agli investigatori che non si trattasse di materiale semplicemente reperito in rete, facendo emergere l'ipotesi di una produzione diretta dei contenuti.
L'analisi delle tracce informatiche ha quindi consentito ai poliziotti della Sosc di ricostruire le connessioni Internet riconducibili agli indagati e di acquisire ulteriori elementi investigativi, sulla base dei quali l'autorità giudiziaria ha emesso un decreto di perquisizione locale, personale e informatica nei confronti della coppia. Dall'esame dei dispositivi in uso ai due indagati, effettuato negli uffici della polizia postale, è emersa la detenzione di numerosi file contenenti materiale pedo-pornografico, alcuni dei quali sarebbero stati prodotti direttamente dalla coppia e vedrebbero coinvolto il nipote, in età preadolescenziale.