Logo Tgcom24
In evidenza
Elezioni regionaliGarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaGrande FratelloEmergenza ClimaTutti i dossier

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Cronaca
BLITZ DI NAS E ADM

Controlli negli shisha bar: 14 denunce, sequestrati 22kg di tabacco

05 Dic 2025 - 08:09
© -afp

© -afp

Controlli dei carabinieri dei Nuclei Antisofisticazioni e Sanità (Nas) e dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (Adm) in tutta Italia in 73 shisha bar, locali in cui viene effettuata la vendita e il consumo di melassa per narghilè e tabacco per pipa ad acqua, hanno portato alla denuncia all'autorità amministrativa di 14 persone e al sequestro di 22 chili di tabacco, 17 chili di melassa per narghilè e 44 narghilè e varie confezioni di bocchini. L'operazione ha accertato varie violazioni, soprattutto per il mancato possesso da parte dei titolari del cosiddetto "patentino speciale", ossia dell'autorizzazione alla vendita e al consumo.