Controesodo, 6 km di coda in A10 a Savona in direzione Italia

24 Ago 2025 - 18:01
© IPA

© IPA

Sei chilometri di coda sono segnalati lungo l'autostrada A10 Savona-Ventimiglia tra Borghetto e Finale Ligure, in direzione Savona, a causa del traffico intenso nella giornata da "bollino rosso" per il controesodo estivo. Lo comunica la società di gestione Concessioni del Tirreno segnalando inoltre due chilometri di coda in A10 tra Bordighera (Imperia) e la barriera del confine di Stato a Ventimiglia in direzione Francia a causa del traffico intenso. Lungo l'A12 Genova-Roma Autostrade per l'Italia segnala code tra Genova est e il bivio con l'A7 Milano-Genova per traffico intenso.

