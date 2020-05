Conte risponde a "Le Iene": "I capelli? Me li taglio da solo"

"Le Iene" sono andate direttamente da Giuseppe Conte per chiedere al presidente del Consiglio come faccia ad avere i capelli così perfetti nonostante la chiusura dei parrucchieri dovuta al lockdown. Intercettato dall'inviato Filippo Roma, il premier ha svelato il suo segreto: "Allora guardi, se lei vuole, le rivelo un segreto eccezionale e siccome è un segreto e lei non mi crederà sono già disponibile alla prova: me li taglio da solo - spiega - È una vecchia pratica che appresi durante gli anni dell’Università: li tagliavo a tutti i miei coinquilini".

A confermare le parole di Conte è stato anche il suo portavoce, Rocco Casalino, che al telefono con Roma ha ribadito: "Se li taglia lui, ha questa fissa. Ma anche prima se li tagliava lui, cioè se li taglia sempre lui, anche prima che chiudessero i barbieri. Ogni volta andava su, scendeva, diceva: 'Ti piace il mio taglio?' e io dicevo 'Ma come il tuo taglio?' … E lui: 'Mi sono andato a tagliare un po’. Io infatti lo criticavo perché secondo me non erano fatti bene, cioè secondo me doveva andare dal barbiere comunque".