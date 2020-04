Conte: il 18/5 riapertura commercio al dettaglio, il 1/6 bar e ristoranti

"Il 18 maggio è in programma una riapertura del commercio al dettaglio". Lo annuncia il premier, Giuseppe Conte in conferenza stampa. "E ancora sempre il 18 musei, mostre" e la "possibilità di allenamenti per sport di squadra", aggiunge il premier. Dal 1 giugno, invece, aprono "bar, ristoranti, parrucchieri e centri estetici".