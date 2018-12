Conte: "A Corinaldo morti inaccettabili, accertare responsabilità"

Anche il premier, Giuseppe Conte, parla di "tragedia inaccettabile" a Corinaldo, dove 6 persone sono state uccise dalla calca in discoteca. E pur specificando che "ora è il momento dei soccorsi e del cordoglio", chiarisce che le domande su "responsabilità e rispetto delle norme di sicurezza" dovranno "trovare una risposta chiara, celere e univoca. Lo pretendiamo". E annuncia che "sto per recarmi sul posto per verificare di persona".