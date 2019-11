Consulta su aiuto a suicidio: "Nessun obbligo per i medici"

La pronuncia con cui la Consulta ha escluso in alcuni casi la punibilità dell'aiuto al suicidio non crea "obblighi di procedere a tale aiuto in campo ai medici". Pertanto, specifica la Corte nelle motivazioni, "resta affidato alla coscienza del singolo medico scegliere se prestarsi o no ad esaudire la richiesta del malato". A sollevare l'incostituzionalità della normaerano stati i giudici nel processo a Cappato per il suicidio assistito di dj Fabo.