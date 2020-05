Consulta: stop al divieto di scambio d'oggetti tra detenuti al 41 bis

Cade il divieto assoluto di scambio di oggetti di modico valore, come generi alimentari o per l'igiene personale e della cella, per i detenuti sottoposti al regime del 41 bis appartenenti allo stesso "gruppo di socialità". Lo stabilisce la Corte costituzionale. Il divieto legislativo, "comprensibile tra detenuti assegnati a gruppi di socialità diversi, risulta invece irragionevole se esteso in modo indiscriminato anche ai componenti del medesimo gruppo".