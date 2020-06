Consulta: la legge (con 285,66 euro mensili) non garantisce i mezzi per vivere agli invalidi civili

Per le persone totalmente inabili al lavoro per effetto di gravi disabilità 285,66 euro mensili, previsti dalla legge, non sono sufficienti a soddisfare i bisogni primari della vita. E' perciò violato il diritto al mantenimento che la Costituzione (articolo 38) garantisce agli invalidi. Lo ha stabilito la Consulta esaminando una questione di legittimità sollevata dalla Corte d'Appello di Torino.