Consulenza fantasma, Sandro Gozi: regolare incarico banca San Marino

"Leggo notizie su una presunta indagine nei miei confronti da parte del Tribunale Unico di San Marino. Personalmente posso affermare con certezza di non aver ricevuto alcuna comunicazione giudiziaria e ciò non mi sorprende". Lo afferma Sandro Gozi, aggiungendo: "La consulenza di cui si parla non può prestarsi ad alcuna critica in quanto rientra nel mio ambito tipico professionale".