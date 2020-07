Consip, Luca Lotti a processo per rivelazione del segreto d'ufficio

Il gup di Roma ha disposto il rinvio a giudizio per l'ex ministro per lo Sport Luca Lotti e per il generale dei carabinieri Emanuele Saltalamacchia. Entrambi sono accusati di rivelazione del segreto d'ufficio in uno dei filoni della maxindagine sul caso Consip. La Procura aveva chiesto il non luogo a procedere. Il processo inizierà il 13 ottobre. Lotti e Saltalamacchia erano già imputati per favoreggiamento insieme ad altri.