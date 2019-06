Consiglio Supremo Difesa: "Terrorismo minaccia preoccupante"

"Il terrorismo internazionale continua a costituire una minaccia preoccupante e l'Italia deve contribuire alle iniziative tese a contrastare le molteplici forme in cui esso si manifesta". E' quanto si legge in una nota del Quirinale dopo la riunione del Consiglio Supremo di Difesa, presieduto dal presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. "L'Alleanza Atlantica, l'Ue e l'Onu rappresentano in nostri riferimenti in materia di difesa", precisa.