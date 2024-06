Coniugi uccisi a Fano, indagato il figlio: il martello trovato in un pozzetto vicino alla casa

Sullo sfondo del duplice delitto, è una delle ipotesi, la vendita all'asta a settembre dell'abitazione dei coniugi che avevano garantito debiti per 60mila euro non onorati dal figlio, separato dalla moglie, operaio. Oggi marito e moglie avrebbero dovuto incontrare in agenzia il nuovo proprietario della casa. Per gli inquirenti, potrebbe essere la chiave per comprendere l'accaduto. Il figlio Luca ha finora respinto ogni accusa e ha ripetuto di aver trovato i genitori già morti: con il passare delle ore, però, l'uomo ha iniziato a dire di non ricordare. Al momento nessun provvedimento di fermo che potrebbe però scattare nelle prossime ore.