Conegliano, maxi bolletta per una 95enne: "Oltre 2mila euro di luce e gas"

I

rincari

Conegliano

duemila euro mensili

"Morning News"

delle ultime settimane riguardano anche le bollette, come nel caso della signora Elisa di(Treviso), che si è vista recapitare oltredi energia. "Ne ho ricevuta una da 2116 euro e poco dopo un'altra da 881 euro - racconta la 95enne in collegamento condurante la puntata di martedì 12 luglio.

"Io pagavo sui 600/700 euro al mese, però dal 2019 c'è stato questo

aumento

Canale 5

l'interruzione

. Non parlo solo di soldi, ma mi riferisco dell'aumento del consumo annuo di gas". Come successivamente spiegato nella trasmissione di, la signora ha tentato di rateizzare la prima bolletta, ma quando è arrivata la seconda ha rischiatodella distribuzione.

"Mi sono rivolta ai carabinieri e, avendo il contatore in giardino, non ho fatto entrare il personale del gas perché era proprietà privata". E aggiunge: "Ho fatto tutte le mie proteste e adesso sono in attesa di capire cosa succederà".