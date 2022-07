Crisi gas, ecco il piano dell'Italia: lampioni spenti e meno riscaldamento | Con stop forniture, scatta la fase di emergenza

Sono tre i livelli di allarme per la crisi del gas con il taglio delle forniture dalla Russia e l'Italia al momento è ferma al primo.

Ma se Mosca dovesse sospendere in via definitiva le forniture alla Ue (a cui l'anno scorso aveva assicurato il 44% del suo fabbisogno), il governo sarebbe costretto a far scattare la fase di emergenza. Tra le misure: lampioni spenti e meno riscaldamento, nelle abitazioni anche due gradi in meno e previsto un razionamento.