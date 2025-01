Condanna a trent'anni per doppio femminicidio, la sorella della vittima: "Tolto l'ergastolo a lui per darlo a noi"

"Quell’uomo è cattivo, lo è sempre stato", le parole di Elena. "Mia sorella ha sporto 14 denunce, e quasi tutte sono state archiviate. Non le hanno creduto, se non fosse stato così sarebbe ancora viva, lei e sua figlia. E ora ci sentiamo sconfitti, ma non rinunceremo a ottenere giustizia".



"Alla Procura non posso rimproverare nulla e immagino che farà ricorso in appello. Noi ci saremo, ne abbiamo già parlato con la nostra avvocata Barbara Iannuccelli, e continueremo a chiedere giustizia per quelle due giovani vite spezzate. Andiamo avanti non solo per loro, ma per tutte le vittime che vivono nella stessa condizione di Gabriela e Renata".