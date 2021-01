Concorsi pilotati, a giudizio l'ex presidente umbra Catiuscia Marini

ansa

L'ex presidente umbra Catiuscia Marini (Pd) è stata rinviata a giudizio per associazione per delinquere in relazione ai presunti concorsi pilotati all'ospedale di Perugia. Stesso provvedimento per l'ex assessore regionale alla Sanità Luca Barberini, per il segretario umbro dem Gianpiero Bocci, per l'ex direttore generale dell'Azienda ospedaliera Emilio Duca e quello amministrativo Maurizio Valorosi. Il 16 marzo comincerà il processo.