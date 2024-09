Como, "8 alla verifica se facciamo sesso": sospeso prof accusato di violenza

Le avance del prof, stando a quanto riporta La Provincia di Como, si sarebbero fatte sempre più insistenti nel corso dei mesi. In un primo tempo il docente avrebbe raggiunto via Instagram una studentessa minorenne che oggi lo accuserebbe di abusi. Sarebbe poi passato a scrivere a una sua amica che aveva difficoltà a scuola con la promessa di un aiuto nella sua materia e nelle altre in cambio di sesso.



Quest'ultima si sarebbe sempre rifiutata, finché "in un'occasione - riferisce sempre il quotidiano - il docente avrebbe anche proposto un rapporto via chat con lo scambio di foto intime tra i due. Foto che lui ha inviato, pretendendo in cambio lo stesso dalla propria alunna. La quale avrebbe acconsentito, ma solo perché preoccupata di possibili ripercussioni negative sul proprio andamento scolastico".