Como, i genitori della 38enne morta perché incinta rinunciò a cure per il cancro: "Uniti per crescere la piccola Megan"

"Benvenuta piccola Meg, forse tu non lo sai ancora, ma mi hai letteralmente salvato la vita, - scriveva. - Il giorno in cui ho saputo di essere incinta ho scoperto di avere un tumore al quarto stadio. Dalla notizia più bella alla più brutta in 25 secondi netti. Dalla gioia alla disperazione più assoluta. Davanti alla scelta più difficile al mondo per un genitore, decidere per la vita o meno dei propri figli. Ho pianto notti intere per la paura, per la tensione, per i dubbi. Ho perso la via, mi sono disperata e mi sono chiesta perché proprio a me, e noi".