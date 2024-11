Como, divorzia dal marito e la giudice ordina accertamenti patrimoniali sul fidanzato

In studio anche un esperto di questioni di giustizia, il professor Arturo Maniaci, titolare della Cattedra di Diritto Privato dell’Università Statale di Milano: “L'ordinanza solleva molte perplessità, sotto il profilo del 'chi', del 'come' e del 'cosa'. Per quanto riguarda il “Chi”, il dottor Fedocci non ha obblighi di mantenimento di figli altrui – ha spiegato il docente universitario – ma anche nel caso del “Come”, Fedocci non ha ricevuto alcuna informazione, non può difendersi, non può in alcun modo interloquire con il Giudice della causa di divorzio. C’è poi il “Cosa”: l’indagine patrimoniale è invasiva, perché riguarda anche gli estratti conto bancari, da cui emergono dati personali 'sensibili”.



Durante il programma, il legale Gian Ettore Gassani, Presidente nazionale AMI, avvocati matrimonialisti italiani, ha aggiunto: “Il caso Fedocci ha suscitato in questo periodo un dibattito acceso tra gli addetti ai lavori: “C’è la violazione di un diritto alla propria privacy… E’ bene accertare una verità, a mio parere non è bene entrare a gamba tesa nella vita privata di persone che nulla c’entrano con una vicenda matrimoniale”, sono state le parole di Gassani.



Netto anche il legale del giornalista televisivo sotto “indagine”, l’avvocato Alessandro d’Arminio Monforte: “La vicenda è giuridicamente aberrante perché sembra che le norme poste a protezione dei dati personali abbiano cessato di esistere nel caso del Dott. Fedocci. Ci preoccupiamo tanto dei rischi sui dati online, di ChatGpt e poi acconsentiamo a che un cittadino, che non è parte del processo, che non ha un interesse giuridico a prendervi parte, che non ha un legame giuridicamente opponibile con alcuna delle parti e che non è neanche il destinatario dell’ordine del giudice, veda la sua vita, perché di questo si tratta, esposta agli occhi di un numero di soggetti potenzialmente indeterminato, in spregio ai più basilari principi che regolano la privacy”.