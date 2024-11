Como, aggredisce medico e infermiere al Pronto soccorso: arrestato

Un 37enne, di origine marocchina, è stato arrestato a Como per lesioni a personale medico in servizio. L'uomo, che è un immigrato irregolare con precedenti penali e senza fissa dimora, era stato trasportato martedì all'ospedale S. Anna da un'ambulanza del 118 in quanto trovato nei pressi della stazione di Cadorago in stato confusionale. Una volta all'interno del Pronto soccorso, però, aveva iniziato a insultare e poi aggredire con calci e pugni sia il medico sia l'infermiere che lo stavano curando. Immediato l'intervento della polizia.