Abusi su una minorenne al parco, 44enne arrestato nel Comasco

È accusato di avere abusato di una minorenne un italiano di 44 anni arrestato dalla polizia locale di Cantù, in provincia di Como. L'episodio risale allo scorso 22 novembre, quando la stessa polizia locale intervenne in soccorso di un gruppo di minorenni che, in un parco pubblico di Cantù, avevano consumato sostanze alcoliche. All'arrivo degli agenti, le ragazze denunciarono la violenza subita da una di loro. Le testimonianze raccolte e le immagini delle telecamere di sorveglianza hanno permesso di identificare il 44enne, che è stato quindi arrestato.