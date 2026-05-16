Como, rubano l'abito da sposa a una turista americana: la polizia lo ritrova

A Como, una coppia di turisti americani arrivata in Italia dal New Jersey per sposarsi è stata vittima di un furto nella propria auto. Tra gli effetti sottratti c'era anche l'abito da sposa. Fortunatamente, i poliziotti l'hanno ritrovato e la donna ha potuto riavere il vestito che aveva scelto in tempo per le nozze, fissate per sabato 16 maggio.
La vicenda
Dopo aver subito il furto, mercoledì pomeriggio, i due cittadini statunitensi si sono rivolti alla linea di emergenza 112. Mentre gli agenti della questura di Como si trovavano con la coppia, la Sala Operativa ha ricevuto una segnalazione relativa alla presenza di valigie abbandonate. Tra questi bagagli gli agenti hanno recuperato anche l'abito da sposa della donna.