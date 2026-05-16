Como, rubano l'abito da sposa a una turista americana: la polizia lo ritrova

A Como, una coppia di turisti americani arrivata in Italia dal New Jersey per sposarsi è stata vittima di un furto nella propria auto. Tra gli effetti sottratti c'era anche l'abito da sposa. Fortunatamente, i poliziotti l'hanno ritrovato e la donna ha potuto riavere il vestito che aveva scelto in tempo per le nozze, fissate per sabato 16 maggio.