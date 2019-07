Como, 18enne travolto e ucciso da un amico dopo una festa

E' andato a una festa con un amico, che poi l'ha travolto e ucciso in auto. E' morto così Lorenzo Roncari , 18 anni, a Longone al Segrino (Como). Il giovane che ha investito il coetaneo è risultato per poco positivo all'alcoltest (0,30). Essendo neopatentato, è stato denunciato a piede libero per omicidio stradale.

La tragedia è avvenuta sabato notte poco dopo le tre. Secondo quanto riporta la stampa locale, il ragazzo stava rientrando a casa a piedi lungo la provinciale quando, improvvisamente, forse per fermare l'auto degli amici, si è portato in mezzo alla strada. L'amico però non lo avrebbe visto, investendolo. Lorenzo Roncari abitava a Canzo e per anni aveva militato nel Rugby Lecco. "Un forte abbraccio alla famiglia, è una grande tragedia", scrive su Facebook la società.