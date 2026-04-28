Commissione parlamentare Orlandi-Gregori: "Mai esistita la tratta delle bianche"

La cosiddetta "tratta delle bianche", il fenomeno delle presunte 177 giovani ragazze scomparse a Roma nei primi anni '80, pista cui varie ipotesi negli anni hanno voluto ricondurre anche i casi di Mirella Gregori e di Emanuela Orlandi, non è in realtà mai esistita poiché tutte le ragazze sono state "identificate" e nessuna di queste è stata rapita o uccisa ma si è trattato, in sostanza, per loro di "allontanamenti volontari". E' quanto ha stabilito la prima relazione della Commissione bicamerale sui casi di Gregori e di Orlandi votata all'unanimità.