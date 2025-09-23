Fiumicino rende omaggio a Salvo D'Acquisto, simbolo di coraggio e fede

Nel suo intervento alla cerimonia, il generale Luongo ha sottolineato come quel sacrificio continui a ispirare l'Arma e l'intera Nazione: "Salvo D'Acquisto, con il suo "La mia vita in cambio di quella dei prigionieri", non salvò soltanto ventidue innocenti: donò all'Italia un simbolo eterno di coraggio, di amore per il prossimo e di rinascita morale. Oggi, la sua recente elevazione al titolo di Venerabile riconferma che quel sacrificio non fu solo un atto di eroismo, ma la più alta testimonianza di fede e di amore cristiano. Il suo esempio continua a guidare ogni giorno le donne e gli uomini dell'Arma".