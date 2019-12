Come nascono le false recensioni per truffe online: la spiegazione a "Striscia la Notizia”

Molte truffe su acquisti online nascono da false recensioni. Venditori che risultano super affidabili ma che in realtà hanno costruito una reputazione non veritiera. “Striscia la Notizia” ha verificato quanto sia facile sfruttare le debolezze del sistema informatico per raggirare la gente, grazie all’aiuto di Alfredo, un operatore del settore auto.

Si è visto che con pochi passaggi si può iscrivere su un sito di shopping online, come rivenditore di auto, una società inattiva: basta un timbro falso per essere accettati. Poi si creano finti annunci per attirare i clienti. Quindi le recensioni: si creano falsi indirizzi email per potere scrivere finte recensioni a 5 stelle. E con gli ottimi finti riscontri positivi è possibile chiedere anticipi per auto che non esistono.