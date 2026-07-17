Collegno, automobilista accoltella e uccide un pedone dopo una lite stradale

La vittima è stata aggredita da un automobilista, un uomo sulla sessantina, che dopo aver colpito mortalmente il pedone si è dato alla fuga. I soccorsi, arrivati immediatamente anche perché l'episodio è avvenuto proprio di fronte alla sede della Croce di Collegno - che svolge servizio per conto del 118 - sono stati inutili: è stato chiaro sin da subito che per l'uomo non c'era nulla da fare. I carabinieri della compagnia di Rivoli, intervenuti sul posto, sono riusciti a rintracciare il presunto responsabile, fuggito in auto, e a fermarlo. La sua posizione è ora al vaglio dell'autorità giudiziaria.