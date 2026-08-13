Colleferro, "capitale" della produzione di armi da guerra

La Simmel è stata fondata quasi 80 anni fa, nel 1948, e ha sempre avuto a Colleferro la sua sede principale anche quando è entrata a far parte del gruppo multinazionale franco-tedesco KNDS, sotto la direzione di KNDS France. L'azienda opera come partner strategico globale ed è il principale fornitore per i sistemi di artiglieria navale prodotti da Oto Melara (gruppo Leonardo) ed esporta i propri prodotti in oltre 40 Paesi nel mondo.