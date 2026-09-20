Stava rincorrendo in strada il pallone che gli era sfuggito dai piedi quando un autobus è arrivato in piena velocità e lo ha centrato in pieno. È ricoverato in condizioni disperate un ragazzino 12enne, travolto a Collebeato in provincia di Brescia. I soccorsi sono scattati immediatamente: il giovanissimo è stato trasferito in ambulanza fino al punto più vicino che permettesse all'elisoccorso di atterrare. Poi è stato trasferito via aria in ospedale. Al momento l'unica informazione che filtra dagli ambienti ospedalieri è che il 12enne sia in condizioni gravissime.