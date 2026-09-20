Brescia, prova una moto al Festival dei Motori ma perde il controllo: tre feriti, uno è grave
Schianto all'interno del Centro Fiera: una persona trasferita in codice rosso con l'elisoccorso agli Spedali Civili di Brescia. Indagano i carabinieri
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Stava provando una nuova moto quando ha perso il controllo del mezzo ed è finito dentro uno stand del Festival dei Motori di Montichiari, in provincia di Brescia. Il bilancio è di tre persone ferite, di cui una molto grave. Quest'ultima è stata trasportata in elisoccorso agli Spedali Civili di Brescia. I carabinieri sono arrivati sul posto per ricostruire quanto accaduto.
La dinamica: il test drive e la tragedia
L'allarme è stato lanciato poco prima delle 16 di domenica dai padiglioni della manifestazione. Stando a quanto ricostruito, l'incidente è avvenuto durante il Festival dei Motori nel Centro Fiera di Montichiari. Un uomo stava provando una delle moto messe a disposizione del pubblico per un test drive quando, per motivi ancora da chiarire, ha perso il controllo del mezzo, infilandosi nell'area degli stand e schiantandosi in uno dei padiglioni. Tre le persone rimaste ferite: due uomini di 52 e 53 anni e una donna di 55. Uno di loro è stato immediatamente trasferito in pronto soccorso in codice rosso.