Brescia, prova una moto al Festival dei Motori ma perde il controllo: tre feriti, uno è grave

L'allarme è stato lanciato poco prima delle 16 di domenica dai padiglioni della manifestazione. Stando a quanto ricostruito, l'incidente è avvenuto durante il Festival dei Motori nel Centro Fiera di Montichiari. Un uomo stava provando una delle moto messe a disposizione del pubblico per un test drive quando, per motivi ancora da chiarire, ha perso il controllo del mezzo, infilandosi nell'area degli stand e schiantandosi in uno dei padiglioni. Tre le persone rimaste ferite: due uomini di 52 e 53 anni e una donna di 55. Uno di loro è stato immediatamente trasferito in pronto soccorso in codice rosso.