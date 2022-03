Coldiretti: allarme incendi in tutta Italia, con un terzo di pioggia in meno

Con un inverno che ha lasciato l'Italia con un terzo di pioggia in meno ma con precipitazioni praticamente dimezzate al Nord è allarme siccità e incendi favoriti dall'aumento delle temperature.

È quanto emerge dall'analisi della Coldiretti mentre va avanti senza sosta il lavoro dei vigili del fuoco per fermare gli incendi con 7 canadair e 2 elicotteri Erikson S-64 in azione per fronteggiare i roghi sviluppati in boschi e aree verdi, dalla Lombardia al Veneto, dall'Umbria al Lazio fino in Emilia Romagna.