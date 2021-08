Coldiretti: 4 italiani su 10 in viaggio, weekend da bollino nero

ansa

Scatta il weekend da bollino nero per il traffico intenso, con oltre 4 italiani adulti su 10 (41%) che anche quest'anno hanno scelto il mese di agosto per andare in vacanza alla luce della risalita dei contagi e dell'entrata in vigore del green pass. E' quanto emerge dall'indagine Coldiretti/Ixe'. "La pandemia ha ritardato le partenze e accentuato - sottolinea Coldiretti - la tendenza tutta nazionale a concentrare le vacanze nel mese di agosto".