Codigoro (Ferrara), auto tampona il suo furgone che lo travolge: muore 70enne

A Codigoro, nel Ferrarese, un uomo di 70 anni è morto dopo essere stato travolto dal proprio furgone. L'incidente si è verificato in via Località Comuni, lungo l'argine di un canale, dove il mezzo era stato lasciato in sosta. Secondo quanto ricostruito, il 70enne avrebbe parcheggiato il veicolo sul lato della strada per poi avvicinarsi al canale. In quegli istanti un'auto guidata da un uomo di 60 anni ha tamponato il furgone fermo. L'urto ha spinto il mezzo in avanti, investendo il proprietario e causandone la morte immediata. Il conducente della vettura è rimasto ferito ed è stato trasferito all'ospedale Bufalini di Cesena. Sul luogo dell'incidente sono intervenuti i carabinieri di Codigoro e i vigili del fuoco.